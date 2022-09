Группа LATEXFAUNA выпустила иронический клип на трек "Cherkaschyna" с соблазнительными танцами

Группа LATEXFAUNA запремьерила новый клип на композицию "Cherkaschyna" из грядущего альбома "Senbernar".

В новом треке "Cherkaschyna" LATEXFAUNA вспоминают об обольстительных девушках, оставшихся девственницами в юные годы. А еще это песня о последнем дне лета, когда вчерашние школьники вылетят из родительского гнезда и улетят на "дизельном Икаре" в большие города.

Режиссером нового видео коллектива стал известный израильский режиссер Инди Хаит, тот самый, который снимал Тине Кароль клип на трек "Скандал".

Как признался вокалист группы Дима Зезюлин, съемки клипа на "Cherkaschyna" стали для участников группы настоящим испытанием.

LATEXFAUNA

"Никто из нас не занимался танцами до этого. Вы это и сами можете заметить, посмотрев клип. А заниматься по 4 часа 4 раза в неделю в течение месяца — это вам не кур за бары брать и дверь колбасой завязывать", — говорит он.

Танец ставила одна из самых востребованных хореографов в украинском шоу-бизнесе Марина Кущева, известная своим сотрудничеством с ROSALÍA, Lola Marsh, Тиной Кароль, DOROFEEVA и т.д.

В клипе режиссер Инди Хаит удачно соединил офисный экшн в духе "Wherever I Go" OneRepublic и аллюзию на культовый клип Fatboy Slim "Weapon Of Choice" с сногсшибательными танцами Кристофера Уокена.

LATEXFAUNA и Инди Хаит

LATEXFAUNA

Новый альбом LATEXFAUNA "Senbernar" выйдет 30 сентября.

