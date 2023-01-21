Группа Maneskin выпустила полную версию мощной песни против войны в Украине, в которой обратилась к Путину

Победители "Евровидения-2021", итальянская группа Maneskin, выпустили мощную песню-обращение к российскому диктатору Путину под названием "Gasoline".

В новом треке артисты посмеялись над президентом РФ, который пытается манипулировать российским топливом в Европе. В песне появились провокационные строки, в которых группа спросила, как диктатор спит по ночам после стольких жертв.

"Как ты спишь по ночам? Как ты закрываешь глаза? Живешь со всеми этими жизнями на твоих руках? Стоишь одиноко на холме, используешь горючее, чтобы убивать. Мы не будем стоять на месте! Мы будем танцевать" — спели в своей песне Maneskin.

Впервые отрывок из этой песни поклонники услышали в апреле 2022 года. Тогда коллектив выпустил часть песни с хештегом #StandUpForUkraine в своем Instagram. В видео также появились ужасающие кадры войны в Украине. Впрочем, в новой версии артисты несколько сменили клип и убрали эти кадры.

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