Группа Molodi призналась, как участие в Нацотборе на "Евровидении-2025" изменило их карьеру

Группа Molodi

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В феврале прогремел финал национального отбора, где украинцы выбрали представителя Украины на "Евровидение-2025". Им стала группа Ziferblat.

В то же время, за шанс представлять Родину на международной арене также боролись Кирилл Роговой и Иван Степанищев из группы Molodi. Они заняли второе место, но их конкурсная песня my sea завирусилась так, что карьера парней стремительно пошла вверх. Группа Molodi дебютировала в большом телевизионном проекте – стала участником нового сезона шоу "Я люблю Україну" на телеканале ТЕТ.

"Я люблю Україну" – это наше первое большое телевизионное шоу, и нам очень понравилось участвовать. Мы были открыты, искренни, были собой. Классно, что это развлекательно-познавательный формат, и мы смогли свободно чувствовать себя, отрываться наравне с другими участниками”, – прокомментировали Иван и Кирилл.

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Molodi

На съемках шоу "Я люблю Україну" парни признались, что своим результатом на Нацотборе на "Евровидение-2025" более чем довольны, поскольку стали известны без бремени ответственности за страну и несколько месяцев подготовки к выступлению в Швейцарии.

"Мы взяли свое. У нас появились концерты, нас знают, о нас говорят, нас приглашают. Нас наконец-то начали узнавать, нас наконец-то поняли", – прокомментировал солист Кирилл Роговой.

"Победа в Нацотборе на "Евровидение" сто процентов дает больше, чем второе место, потому что о тебе слышит весь мир. Но сейчас на плечах группы Ziferblat лежит очень большая ответственность. Им нужно достойно представить страну, и это требует постоянной подготовки. Поэтому мы получили максимум результата и еще минимум ответственности", - подчеркнул ударник Иван Степанищев.

Molodi на шоу "Я люблю Украину"

Сейчас они сосредоточены на построении собственного имиджа и себя как артистов. Они записали альбом и готовятся радовать поклонников новыми релизами. А уже в это воскресенье, 30 марта, зрители узнают группу больше в премьерном выпуске шоу "Я люблю Україну".

Новые выпуски шоу "Я люблю Україну" будут выходить по воскресеньям, в 19:00, на телеканале ТЕТ - с новой ведущей Дарьей Петрожицкой, неизменными капитанами Александром Педаном, Юрием Ткачем и любимыми звездами.