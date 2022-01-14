Группа Muse сняла клип в Киеве, в котором сыграла украинская актриса

Коллектив выпустил первую песню за четыре года.

Знаменитая британская рок-группа Muse наконец-то порадовала своих поклонников.

К слову, коллектив выпустил первую за четыре года песню, которая получила название Won't Stand Down. Группа уже и успел выпустить клип на новую композицию, съемки которого проходили в Киеве. Правда, какие-то известные локации украинцы не смогут узнать, ведь ролик снимали в павильоне.

Интересно, что в клипе снимались и украинские актеры. В частности, главную роль исполнила Наталья Зозуля. По сюжету она – королева армии "темных генералов", которая переживает катарсис и становится божеством. Кстати, армию королевы тоже сыграли украинские актеры.

Впрочем, лица артистов зрители узнать не смогут. На Наталью Зозулю надели маску с лицом фронтмена группы Мэтью Беллами, а вот "темные генералы" были в черных костюмах.

Наталья Зозуля в клипе группы Muse / скриншот с видео

Кстати, над клипом работали многие украинцы. В частности, исполнительными продюсерами были Альберт Зурашвили и Даша Дерягина, а за костюмы отвечала Маргарита Шекель.

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