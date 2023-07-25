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Группа O.TORVALD тронула эмоциональной премьерой песни-посвящения погибшим героям

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
517
Время на прочтение
1 мин
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Группа O.TORVALD тронула эмоциональной премьерой песни-посвящения погибшим героям

O.TORVALD

Песня получила название "Голосові".

Украинская группа O.TORVALD тронула поклонников премьерой новой песни.

Коллектив выпустил трек под названием "Голосовые" и эмоциональный клип к нему с фронтменом Евгением Галичем в главной роли. Премьера композиции прошла на YouTube-канале O.TORVALD.

Песня стала единственной композицией в мини-альбоме группы, которая получила одноименное название. Другими аудиозаписями стали настоящие голосовые сообщения Галича и его собратьев, защищавших Бахмут.

"Мы презентуем ЕР "Голосові", но песня там будет только одна. Еще три аудио - это аудиосообщения, записанные моим подразделением в Бахмуте. Я не могу обходить эту часть своей жизни в творчестве, однако хочу это делать максимально откровенно и честно, и говорить только о том, что сам пережил. В войне нет ничего романтического, а за каждый метр свободной территории отдаются жизни", - рассказал музыкант.

Трек "Голосові" группа посвятила всем собратьям Евгения, которые отдали свою жизнь за независимость Украины.

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Дата публикации
Просмотры
517
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