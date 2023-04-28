Группа O.TORVALD впервые за время войны представила новую эмоциональную песню: "До мурашек"

Рок-группа O.TORVALD впервые с начала полномасштабного вторжения запремьерила новую песню.

Эмоциональную композицию под названием "Дихай" и клип к ней коллектив представил на своем YouTube-канале. По сюжету фронтмен группы Женя Галич лежал в больничной палате, постепенно заполнявшейся водой, а врачи пытались спасти его жизнь.

Как рассказали музыканты, клип стал аллегорией к настоящему украинцам и их жизни во время войны.

"Год мы ничего не выпускали, потому что "не ко времени", потому что не было желания, вдохновения писать и играть. "Дихай" — это о тревожности среди ночи, когда тебе не хватает воздуха и ты задыхаешься без возможности пошевелиться. Мы снимали на открытом в воздухе, больничная палата была построена с нуля в бассейне, который постепенно наполнялся холодной водой из гидрантов. Уверены, что это одна из лучших наших видеоработ", — рассказал Галич.

Поклонникам новый трек группы также пришелся по душе. В комментариях под клипом фаны поделились своими впечатлениями от эмоциональной работы O.TORVALD.

Это очень сильно!

Спасибо, ребята! До мурашек!

С возвращением! Очень мощная работа!

На одном дыхании посмотри премьеру.

Отметим, что сейчас Женя вместе со своими коллегами несет службу в рядах ВСУ и защищает страну от оккупантов. Именно поэтому поклонники так долго не могли услышать новый трек от O.TORVALD.

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