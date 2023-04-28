Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Группа O.TORVALD впервые за время войны представила новую эмоциональную песню: "До мурашек"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
800
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Группа O.TORVALD впервые за время войны представила новую эмоциональную песню: "До мурашек"

O.TORVALD / Фото: instagram.com/jenia_galich

В треке музыканты показали переживания украинцев во время войны.

Рок-группа O.TORVALD впервые с начала полномасштабного вторжения запремьерила новую песню.

Эмоциональную композицию под названием "Дихай" и клип к ней коллектив представил на своем YouTube-канале. По сюжету фронтмен группы Женя Галич лежал в больничной палате, постепенно заполнявшейся водой, а врачи пытались спасти его жизнь.

Как рассказали музыканты, клип стал аллегорией к настоящему украинцам и их жизни во время войны.

"Год мы ничего не выпускали, потому что "не ко времени", потому что не было желания, вдохновения писать и играть. "Дихай" — это о тревожности среди ночи, когда тебе не хватает воздуха и ты задыхаешься без возможности пошевелиться. Мы снимали на открытом в воздухе, больничная палата была построена с нуля в бассейне, который постепенно наполнялся холодной водой из гидрантов. Уверены, что это одна из лучших наших видеоработ", — рассказал Галич.

Поклонникам новый трек группы также пришелся по душе. В комментариях под клипом фаны поделились своими впечатлениями от эмоциональной работы O.TORVALD.

  • Это очень сильно!
  • Спасибо, ребята! До мурашек!
  • С возвращением! Очень мощная работа!
  • На одном дыхании посмотри премьеру.

Отметим, что сейчас Женя вместе со своими коллегами несет службу в рядах ВСУ и защищает страну от оккупантов. Именно поэтому поклонники так долго не могли услышать новый трек от O.TORVALD.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
800
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация