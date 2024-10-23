Группа "Океан Эльзы" ошеломила, сколько средств собрала для ВСУ с пяти концертов в Киеве

Также коллектив рассекретил, на что пойдут деньги.

Украинская группа "Океан Эльзы" отыграла пять концертов в киевском Дворце спорта и уже подвела итоги.

В частности, коллектив раскрыл, какую немалую сумму средств удалось собрать для защитников. Музыканты устраивали аукцион, где продавали мерч, а также часть денег с продажи билетов переводили на нужды ВСУ. Всего удалось собрать 10 миллионов 557 тысяч гривен.

Концерт "Океана Эльзы" в Киеве / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

"Все мы с вами стали не просто участниками события, когда снова были вместе в невероятной атмосфере тепла, искренности, взаимоподдержки, но и помогли нашим защитникам на 10 557 000 гривен", — говорится в сообщении группы.

Учасники "Океана Эльзы" поделились, что 10 миллионов 200 тысяч пойдут на помощь защитникам. В частности, музыканты проконсультируются с командирами бригад, закупят необходимые вещи и после этого представят отчет. При этом 357 тысяч, именно столько было собрано на благотворительном аукционе, пойдут на закупку медицинских автомобилей для боевых медиков, которые крайне необходимы на фронте.

Концерт "Океана Эльзы" в Киеве / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Напомним, один из пяти концертов "Океана Эльзы" пришлось остановить из-за воздушной тревоги. Музыканты не растерялись. Они вместе с поклонниками спустились в укрытие, где продолжили выступление.

Святослав Вакарчук сыграл концерт "Океана Эльзы" в метро во время воздушной тревоги

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