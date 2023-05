Группа Scorpions на концерте в Берлине развернула флаг Украины и посвятила ей свой легендарный хит

Легендарная немецкая рок-группа Scorpions 23 мая отыграла концерт в Берлине. Во время выступления музыканты выразили солидарность и поддержку украинскому народу.

Когда фронтмен Scorpions Клаус Майне исполнял культовый хит группы Wind of Changes, он развернул огромный украинский флаг и обернулся им. В этот момент позади певца на экране появился международный символ мира – "пацифик" в сине-желтых цветах.

Scorpions, концерт в Берлине / Фото: twitter.com/dw_russian

Отметим, что группа Scorpions с начала полномасштабного вторжения рф поддерживает Украину. Коллектив отменил все свои выступления в стране-террористке: "Я не думаю, что мы еще когда-нибудь будем выступать в россии. По крайней мере, не в ближайшем будущем. Это грустно. Но вы должны сделать свои собственные выводы из реальности", – говорил в одном из своих интервью Майне.

Также Scorpions заменил строку из культовой песни Wind of Changes "I follow the Moskva down to Gorky Park" на "now listen to my heart, it says Ukrainia".

Месяц назад Клаус Майне в интервью поделился, что когда война закончится и Украина победит, они мечтают с коллективом приехать в нашу страну и выступить с концертом мира на Майдане в Киеве.

