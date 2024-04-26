Группа SPIV BRATIV довела до слез композицией о Чернобыльской трагедии: "Больше, чем песня"

Сегодня, 26 апреля, в День годовщины трагедии на ЧАЭС участники "Голоса страны", группа SPIV BRATIV выпустила трогательную композицию "Чернобыльская рапсодия".

Новую песню музыканты посвящают всем ликвидаторам и жертвам крушения. Как признаются участники группы, тема Чернобыля знакома и болезненна еще с их детства. Братья жили на улице Виктора Кибенко – одного из первых ликвидаторов катастрофы. Позже, когда уже была создана группа, возникло желание написать произведение в память о событиях 26 апреля 1986 года.

Интересно, что работа по созданию композиции продолжалась с 2016 по 2017 годы. Музыканты обратились к запорожскому поэту Александру Выженко, он написал стихи. Позже SPIV BRATIV написали музыку.

"Чернобыльская рапсодия" – это произведение, написанное прежде всего для нас самих и для тех, кого еще затрагивает тема Чернобыля. Мы впервые работали с чем-то большим, чем песня. В этой музыке много символов, поддерживающих смыслы строк. Это одна из тех работ, которую мы сами считаем совершенной. И не важно, сколько людей ее услышит", - комментирует фронтмен группы Дмитрий Осичнюк.

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