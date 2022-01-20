Группа "Тартак" официально прекращает свое существование: "Слишком много препятствий"

Коллектив 26 лет радовал поклонников своими песнями.

Украинская группа " Тартак " ошеломила новостью о прекращении существования.

Сегодня, 20 января, на официальной странице в Facebook коллектив объявил о распаде. По словам музыкантов, они встретили множество препятствий на их творческом пути.

"Мы, музыканты "Тартака", сегодня официально прекращаем свою работу в составе группы. Спасибо всем, кто поддерживал наши попытки удержать на ходу эту легендарную машину, но слишком много препятствий мы встретили на пути", — говорится в заявлении коллектива.

Группа "Тартак" прекратила свое существование / facebook.com/TAPTAK

Впрочем, группа таки порадовала своих поклонников. Музыканты отметили, что они создали новый проект. Уже совсем скоро они представят его публике.

"За почти два года существования "Тартака" в обновленном составе нам удалось создать между собой настоящую коллективную синергию, и это дало вдохновение двигаться дальше. Совсем скоро выйдет в свет наш новый проект, над которым мы сейчас плодотворно работаем и уже не можем дождаться премьеры дебютной работы", — сообщается на официальной странице.

Группа "Тартак" прекратила свое существование / facebook.com/TAPTAK

Напомним, коллектив "Тартак" был основан в 1996 году. В это время проект принял участие в отборочном туре фестиваля "Червона Рута", на котором вскоре победил. В 2000 году группа представила дебютный альбом. В дискографии "Тартака" насчитывается 10 студийных альбомов.

За время своего существования в коллективе менялось немало участников. Впрочем, в начале 2020 года бессменный лидер "Тартака" Александр Положинский ушел из группы. Хотя коллектив нашел нового солиста – Сергея Строяна, впрочем без Положинского выступления были уже не те, что раньше.

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