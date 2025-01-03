Группа The Hardkiss отменила концерт в Киеве и назвала причину: "Не выдержала испытаний"

Группа The Hardkiss официально сообщила об отмене своего концерта в киевском НСК "Олимпийский".

Шоу должно было состояться 18 июня 2025 года. Однако команда после неоднократного перенесения концерта "Десять" все же решила полностью отменить его. В своей публикации в Instagram музыканты объяснили, что так произошло по ряду причин. В частности, из-за военного положения и гастрольной паузы. Вскоре все деньги за билеты будут возвращены.

"Друзья, концерт The Hardkiss в НСК "Олимпийский" официально отменен. Мы вынуждены были принять это решение по ряду причин: продолжение военного положения, не функционирование стадиона, потеря актуальности события, а также гастрольную паузу самой группы. В течение 2024 билетные операторы уже вернули средства для большого количества людей, которые обращались с запросом. Мы продолжаем этот процесс и дальше", - говорится в заявлении.

The Hardkiss отменили концерт в НСК "Олимпийский" / Фото: instagram.com/the_hardkiss

В то же время The Hardkiss извинились перед всеми, кто ожидал увидеть их на большой сцене этим летом. Они признались, что это решение было принять очень непросто, но испытания на пути вынуждают так поступать. Впрочем, команда в будущем пообещала радовать слушателей новой музыкой.

"Мы искренне извиняемся перед всеми слушателями, которые ждали этой встречи. Для каждого из нас, для всей команды это решение было болезненным, но необходимым. Мы признаем, что этот масштабный проект не выдержал испытаний пандемией и войной. Спасибо всем нашим слушателям за любовь и поддержку, мы посвящаем этот год созданию новой музыки, которая, надеемся, порадует и поддержит вас", – написала группа The Hardkiss.

Напомним, недавно Юлия Санина показала свой отпуск в кругу семьи с сыном за границей.

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