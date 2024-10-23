Группа The Hardkiss раскрыла, сколько средств с концертов за границей собрала для ВСУ и на что они пойдут

Группа The Hardkiss в начале октября отыграла концерты за границей.

В частности, у коллектива был тур по городам США и Канады. Всего артисты отыграли семь концертов. В целом благодаря продажам Meet&Gree, а также проведению благотворительного аукциона коллективу удалось собраться на нужды защитников более 46 тысяч долларов, что в гривнах почти два миллиона. Средства пойдут на закупку FPV-дронов.

Концерт группы The Hardkiss / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Спасибо всем зрителям, которые посетили наши концерты. Спасибо всем, кто донатил, покупал Meet & Greet и участвовал в аукционах. Благодарим наших партнеров Resilience Entertainment Group и фонд Liberty Ukraine за отличный совместный результат для нашей страны", — говорится в сообщении The Hardkiss в Instagram.

Тем не менее вокруг The Hardkiss в последнее время возникают скандалы. Дело в том, что мужской состав коллектива находится за границей, а лидер Юлия Санина выступает в Украине с сольной программой.

Концерт группы The Hardkiss / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Напомним, недавно коллектив "Океан Эльзы" отыграл пять концертов в Киеве. Музыкантам удалось собрать 10 миллионов 557 тысяч на нужды ВСУ.

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