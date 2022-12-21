Группа ТІК довела до слез эмоциональным черно-белым клипом на песню о погибших военных

Украинская группа ТІК представила эмоциональную композицию "Журавлі", которую посвятил всем, кто отдал жизнь за Украину.

Это первая премьера коллектива с начала полномасштабной войны России против Украины. В основу песни легли строчки из стихотворения поэтессы Анны Осадчей "Присвята загиблому солдату", которое она прислала солисту ТІК Виктору Бронюку в Instagram. Как признался музыкант, это стихотворение очень его растрогало и каждое слово в нем отозвалось.

"Существует легенда, что именно с журавлями души погибших воинов возвращаются в родную землю и свои дома, где до сих пор ждут... Именно поэтому новую песню мы назвали "Журавлі". Если не считать перезапуск "Люби ти Україну", это первая премьера нашей группы с начала полномасштабной войны. Не потому, что все эти месяцы нам нечего было сказать. А потому, что сказать хотелось именно то, что идет от сердца", — прокомментировал Бронюк.

Музыкант написал к песне припев и музыку. Сейчас многие участники ТІК находятся на передовой в рядах ВСУ, поэтому записывали композицию малым составом.

"Хотя песня получилась грустная, зато действительно искренняя и близкая каждому. Когда мы начали репетиции, признаюсь: едва удавалось сдержать ком в горле. За время войны, к сожалению, все мы потеряли многих родных и друзей. На поле боя погиб сын жены нашего барабанщика Роман Ратушный... Во время оккупации Черниговщины в собственном дворе от попадания снаряда "Града" погиб тесть нашего бас-гитариста... Каждый день имеем непоправимые потери лучших сыновей и дочерей Украины, которые любили, мечтали, строили планы на будущее, но их жизнь оборвал враг и война", — сказал солист ТІК.

Режиссером эмоционального видео к песне "Журавлі" выступил Роман Веркулич, с которым группа сотрудничает уже много лет.

Черно-белое видео имеет две сюжетные линии. В первой — Виктор Бронюк с музыкантами играют концерт для тех, кто из-за войны, к сожалению, вживую его уже не услышит. Во второй - образы родных, которые до последнего ждут своих Героев.

В финале клипа воин ВСУ предстает в образе распятого Иисуса Христа. Жертвенность каждого, кто встал на защиту Украины — это не просто символы, а, к сожалению, ежедневная реальность.

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