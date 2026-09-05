Группа "ТИК" из-за внезапной болезни Виктора Бронюка отменяет концерт: что произошло

Виктор Бронюк / © instagram.com/viktorbronyuk_official

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Украинская группа «ТИК» из-за внезапной болезни солиста Виктора Бронюка вынуждена отменить концерт.

Коллектив должен был выступить 5 сентября в поселке Рудно, что во Львовской области. Однако концерт не состоится. Об этом группа «ТИК» объявила в своем Instagram. Причиной стала внезапная болезнь солиста коллектива Виктора Бронюка.

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«Рудно, к сожалению, из-за внезапной болезни Виктора Бронюка вынуждены отменить сегодняшний (5 сентября — прим. ред.) концерт группы „ТИК“. Очень ждали нашей встречи и верим, что с вами споем в другой раз», — говорится в сообщении группы.

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Виктор Бронюк / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Какая именно болезнь беспокоит Виктора Бронюка — музыканты раскрывать не стали. Однако, очевидно, певец чувствует себя плохо и его состояние не позволяет выйти на сцену и отыграть концерт.

Напомним, что недавно исполнительница Надя Дорофеева попала в больницу и шокировала диагнозом. Проблемы со здоровьем также повлияли на профессиональную жизнь артистки, что пришлось отменить ближайшие концерты, съемки и запланированные активности.

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