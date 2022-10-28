Группа TVORCHI запремьерила ироническую песню о телефонной зависимости

Группа TVORCHI представили поклонникам новую актуальную песню "Вимкни телефон", в которой спели о охватившей мир сегодня телефонной зависимости.

Премьера иронической и зажигательной песни прошла на официальном YouTube-канале коллектива.

В новой композиции музыканты объединили гитарные ритмы и легкий фанк вместе с хаусом. Как рассказали TVORCHI, своей песней они хотели передать ностальгию по довоенным временам.

"Это история парня, который на свидании с девушкой готов достать ей звезду с неба, а она листает ленту в Instagram, не замечая его чувств. В Instagram всегда красивая картинка, но в песне мы призываем — "выключи телефон" и живи реальной жизнью, а не цифровой. Сейчас это особенно актуально еще и для того, чтобы сберечь свои нервы", — рассказали TVORCHI.

Ранее певица Джамала также представила новый мини-альбом "Поклик", в котором спела песню на стихи Василия Симоненко.

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