Группа "ВИА Гра" распалась после 25 лет существования: Меладзе и бывшие солистки сделали заявления

Группа "ВИА Гра"

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Сегодня, 23 мая, продюсер Константин Меладзе официально сообщил о распаде группы "ВИА Гра", которую основал 25 лет назад.

С таким заявлением знаменитость вышел в фотоблоге. Меладзе в посте поблагодарил всех причастных к созданию целой эры и оставил пожелания мира и процветания для всех. Кроме того, он честно признался, что не ностальгирует по прошлому и надеется на прослушивание репертуара группы в течение многих лет в будущем.

"Это последняя песня группы "ВИА Гра". Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем. Это было замечательное время, по которому, по крайней мере я, не испытываю ностальгии. Главное и лучшее, что было, и останется от всей этой истории - песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, что их будут слушать еще много лет. Желаю всем мира и процветания. К. Меладзе", - написал продюсер.

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Константин Меладзе / © instagram.com/meladzemusic

На прощание группа в составе Софии Тарасовой и Ульяны Синецкой выпустили новую песню - финальную в репертуаре. Тем временем в комментариях бывшие солистки "ВИА Гры" разных лет также сделали свои публичные заявления. В частности, обратились к экс-продюсеру Меладзе с благодарностью за тот период.

"Благодарна за все!" - Вера Брежнева.

"ВИА Гра" навсегда. Мы росли, менялись, пережили многое как семья. Эта песня - прекрасная, честная точка. Это годы моей жизни, голоса и души. Это о воспоминаниях. Об ощущениях. О музыке. О любви, которая объединяет всех нас уже более 25 лет. Константин - гений! Безграничная благодарность" - Ульяна Синецкая.

"Константин, спасибо. Навсегда в моем сердце, навсегда в сердцах тех, кто хоть раз слышал песни группы "ВИА Гра". Это было замечательно" - Анастасия Кожевникова.

"Всегда буду невероятно благодарна судьбе, что свела меня с людьми, причастными к этому легендарному проекту. Это не просто группа. Это не просто музыка, а безоговорочный успех "ВИА Гра" тому доказательство. Спасибо Константину за это время" - София Тарасова.

"Спасибо за все! "ВИА Гра" в моем сердце навсегда" - Эрика Герцег.

"ВИА Гра! Навсегда" - Ева Бушмина.

Группа "ВИА Гра" / © instagram.com/meladzemusic

Напомним, недавно украинский продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш получил приговор за поддержку пропаганды РФ.