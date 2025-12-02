Группа "ВУЗВ" впервые за 30 лет сыграла концерт: на сцену вышел Позитив и беременная Лавика

Концерт "ВУЗВ" в Киеве

В субботу, 30 ноября, в Киеве состоялось историческое событие для украинской сцены — культовая группа "Вхід у Змінному Взутті" (ВУЗВ) дала свой первый за 30 лет сольный концерт.

Вечер превратился в мощный культурный манифест, где на одной сцене объединились три поколения артистов — от легенд 90-х до представителей новой школы. Первыми на сцене появились парни из группы Схимади (Cxuma.dizzy), задав ритм и энергию, который держал зал до самого финала. После них публику встретил Марк Куцевалов — в своем узнаваемом стиле он объявил самый ожидаемый момент вечера: выход обновленного состава ВУЗВ.

Концерт «ВУЗВ» в Киеве — Марк Куцевалов

Обновленный состав группы стал символом эволюции украинского хип-хопа. На сцене в этот вечер были: Александр Стеганов, NAPILNIK, POSITIFF, UGO, Dj Bloodless, Dj Feeteel, Big B, Александр Муренко (барабаны), Papa Andris (Papa Dance) и гитарист Сергей Пидкаура. Вместе они создали новую музыкальную химию — сочетание старой школы, современного звучания и смелых экспериментов.

Концерт «ВУЗВ» в Киеве

Программа концерта стала миксом легендарных хитов, премьер новых треков и эксклюзивных римейков, которые оживали под овации зала. В то же время выступление ВУЗВ сопровождалось рядом неожиданных коллабораций. В частности, среди приглашенных звезд на сцене зажигали беременная Любовь Юнак(LAVIKA), которая на последнем месяце беременности присоединилась к исполнению песни «Моя Мала». А вот легендарную «Штольню» ВУЗВ исполнили вместе с сестрами Завальскими — группой The Alibi Sisters. Также совместными выступлениями покорили Den Da Funk из группы «кАчевники» и группа Papa Dance.

Концерт «ВУЗВ» в Киеве

К слову, ВУЗВ — группа, которая в 90-х заложила фундамент украинского рэпа. Их «Штольня», «Сирко», «Каролін», «Час минає» и «Бо вже той день коли» стали саундтреком поколения и изменили представление о том, как может звучать украинская музыка. О таком легендарном возвращении уже высказались сами звезды.

«Этот вечер — это не ностальгия, это продолжение истории. Мы вышли на сцену не вспоминать прошлое, а говорить с людьми здесь и сейчас. То, как зал пел каждую песню, показало: наша музыка живет и дальше», — делится фронтмен группы Александр Стеганов.

Концерт «ВУЗВ» в Киеве

«ВУЗВ — это корни. Это то, с чего начинался украинский хип-хоп. И стоять сегодня с ребятами на одной сцене — это честь и кайф. Мы чувствовали абсолютную связь с залом — музыка делала свое дело», — добавил back MC POSITIFF.

«Для нас это возвращение домой. В этот зал пришли три поколения слушателей — и все они знали, зачем здесь. Мы творим музыку вместе с ними, и этот концерт стал точкой, с которой начинается новый этап ВУЗВ», — подчеркнул NAPILNIK.