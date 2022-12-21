Группа "Жадан і Собаки" ошеломила суммой, которую за три месяца собрала для ВСУ

Украинская рок-группа "Жадан и Собаки" во главе с солистом Сергеем Жаданом подвела итоги осени.

В частности, в своем Facebook музыканты подевались, сколько средств им удалось собрать за три месяца для ВСУ. Так, благодаря благотворительным концертам коллектив сумел собрать около 5 млн гривен для украинских защитников.

"Дорогие братья и сестры! Спасибо вам за то, что были с нами этой осенью. Спасибо всем за любовь и поддержку. Это были незабываемые концерты. Вместе с вами нам удалось собрать около 5 млн гривен для нашей армии. Приближаем нашу победу вместе!" – говорится в посте коллектива.

Концерт группы "Жадан і Собаки" / Фото: facebook.com/ZhadanDogs/

Напомним, недавно лидер коллектива Сергей Жадан неожиданно сыграл главную роль в клипе Кристины Соловий. По сюжету певица и исполнитель играли влюбленную пару и демонстрировали страстные поцелуи.

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