Группа Ziferblat ошеломила суммой расходов на "Евровидение-2025" и кто их покрывает

Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

Реклама

Группа Ziferblat, которая уже поехала в Швейцарию, рассекретила сумму расходов на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение", а также рассказала, кто их покрывает.

Участие в музыкальной гонке стоит немало. Участники группы Ziferblat в интервью Рамине Эсхакзай говорят, что, конечно, "Суспільне" может покрыть расходы на режиссера, который занимается постановкой номера. Однако в таком случае будет проводится тендер. Коллектив от этого отказался. В конце концов, музыканты сами выбирали режиссера. Расходы на его работу будет частично покрывать "Суспільне", частично спонсоры, а частично Ziferblat самостоятельно.

"Над номером может работать режиссер, которому вы самостоятельно не платили. Вернее, "Суспільне" как организация может оплатить часть номера, если проводится тендер на выбор режиссера. Но артист может отказаться от такого тендера, если он не хочет отдавать право выбора режиссера кому-то. Соответственно, в нашем случае мы искали режиссера – и этот вопрос на нас. "Суспільне" вовлечено в процесс финансовой помощи, другой разной организационной помощи - насколько это возможно", - поделилась музыканты.

Реклама

Группа Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

Средства нужно тратить не только на номер, а также на участие в различных пре-пати, медийном продвижении и многом другом. В общей сложности, по словам участников группы, сумма расходов будет составлять около 120-130 тысяч долларов. Впрочем, как уверяют музыканты, они много в чем ограничивают себя. К примеру, другие страны тратят на участие в "Евровидении" значительно больше средств.

"И это я учитываю сейчас с поездками на пре-пати, из которых мы только вернулись. Эти вечеринки — это тоже за наш счет все. То есть, когда люди пишут: "Пусть ребята повеселятся за счет государства" — это абсурд. Артисты у нас большинство времени ездили за свой счет, поэтому это коммерческая история, которая частично покрывается за государственные средства, частично спонсорские, а также артисты сами. В общем, расходы на все будут достигать 120–130 тысяч долларов. Это очень лайтово, мы очень ужимаемся", - поделились музыканты.

Отметим, группа Ziferblat уже поехала в швейцарский город Базель. Уже 13 мая в первом полуфинале музыканты сразятся за право попасть в грандиозный финал. Тем временем в Украине недавно определились, кто будет объявлять, кому украинское жюри отдало 12 баллов. Спикером стала известная певица.