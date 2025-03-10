Группа Ziferblat поедет на "Евровидение-2025" с обновленной песней: как теперь звучит "Bird of Pray"

Украина выступит на конкурсе уже в мае этого года.

Группа Ziferblat обновила свою конкурсную песню перед поездкой на "Евровидение-2025", которое состоится в Швейцарии.

Как известно, на международном песенном конкурсе Украину будет представлять песня Bird of Pray. Так, после победы на нацотборе группа Ziferblat сделала конкурсный трек еще масштабнее. В треке появились оркестровые партии в припеве, прибавившие песни кинематографического размаха, а также загадочные паузы в начале, сохраняющие интригу до момента кульминации. Группа также решила несколько изменить припев для выразительности.

"Мы немного облегчили припев, ведь в начальной версии он был перенасыщен вокальными партиями. Благодаря этому голос Дани звучит отчетливее, а бэк-вокалы мы наоборот сделали менее заметными, чтобы придать треку больший объем и динамику", – объясняют музыканты.

Через несколько часов после публикации обновленного трека Украина находится в десятке лучших. Так, согласно обновленным букмекерским прогнозам, группа может занять девятое место. Правда, такие прогнозы до проведения конкурса еще непременно будут меняться. Впрочем, ожидается, что ревамп трека Bird of Pray может существенно повысить шансы Украины на победу.

К слову, песенный конкурс пройдет в швейцарском городе Базель. Первый полуфинал "Евровидения-2025" запланирован на 13 мая, где выступит Украина. Второй полуфинал состоится 17 мая, а суперфинал – 17 мая.

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