Группа Ziferblat попала под вражеский обстрел в Днепре: "Рядом с нашим поездом произошла атака"

Группа Ziferblat, которая представляла Украину на "Евровидении-2025" в Базеле, попала под вражеский обстрел в Днепре.

Об этом артисты сообщили в Instagram. Музыканты говорят, что у них состоялся закрытый концерт в Запорожье. Когда артисты возвращались домой, то останавливались в Днепре. Именно в этот момент город обстреливали вражескими беспилотниками. Как говорит Ziferblat, дроновая атака произошла рядом с их поездом.

В общем, этот пост группа сделала на английском языке. После "Евровидения" на страницу коллектива подписалось немало иностранцев. Поэтому, таким образом Ziferblat привлекает внимание иностранных поклонников к событиям, что происходят в Украине. Пост артисты дополнили фото, на котором показали разбитое окно в одном из вагонов поезда.

"Вчера (17 ноября - прим. ред.) у нас был закрытый концерт в Запорожье, и вот этим поездом мы возвращались домой. Когда мы остановились в Днепре, рядом с нашим поездом произошла атака российского беспилотника", - говорят музыканты.

