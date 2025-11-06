Группа Ziferblat после слухов о распаде раскрыла правду и удивила заявлением: "Всегда есть ссоры"

Группа Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

Группа Ziferblat, которая представляла Украину на «Евровидении-2025», впервые прокомментировала слухи о вероятном распаде.

Еще в сентябре фанаты музыкантов забили тревогу. И все из-за якобы недоразумения барабанщика Федора Ходакова с остальной частью коллектива. Сомнительным стало именно то, что из своего Instagram он убрал упоминание принадлежности к группе и отписался от ее официальной страницы. Но, к счастью, фанаты могут с облегчением выдыхать.

По словам Ходакова, группа Ziferblat продолжает свое существование и пока не имеет целью завершать свою творческую деятельность. Поэтому они продолжают давать концерты. Хотя Федор признает, что в коллективе действительно иногда бывают напряженные моменты, но их удается решать.

«Это были слухи. Все у нас хорошо — сидим вместе, работаем над музыкой. Распад нашей группы возможен только на атомы. Конечно, всегда есть ссоры внутри, как и у всех, кто тесно сотрудничает», — объяснил барабанщик группы Ziferblat для М1.

В то же время гитарист Валентин Лещинский обратил внимание на другую ситуацию. Как оказалось, в тот период ложных слухов об их группе, в украинском шоу-бизнесе на самом деле распался другой коллектив. Но артист предложил фанам догадаться самостоятельно, о ком идет речь.

«В тот же период, когда возникли эти слухи, распалась еще одна группа, о которой даже никто почему-то не говорит. Не скажу. Известная группа. Украинская. Я отвечаю за свои слова. Поэтому да, распалась», — заинтриговал Валентин.

