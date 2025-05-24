Группа Ziferblat после возвращения с "Евровидения-2025" попала под обстрел: солист сделал заявление

Группа Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

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Украинская группа Ziferblat, которая в этом году представляла Украину на "Евровидении", дала первый после возвращения в Киев концерт.

На локацию пришло немало поклонников. Однако, к сожалению, во время проведения события в столице зазвучала воздушная тревога. И вскоре после выступления музыканты стали свидетелями того, как над концертной площадкой пролетал вражеский дрон. Коллектив очень напугался и даже показал момент, как вся команда пережидала опасность на полу. К счастью, прошло без пострадавших.

Группа Ziferblat во время обстрела / © instagram.com/ziferblat_band

Группа Ziferblat во время обстрела / © instagram.com/ziferblat_band

Между тем солист Ziferblat Даниил Лещинский выразил свою обеспокоенность поведением фанов, которые все еще оставались под сценой и игнорировали его просьбы пройти в укрытие. В отдельном заявлении в фотоблоге фронтмен объяснил, что никогда не стоит пренебрегать угрозами. Даниил отметил, что встречи можно будет повторить, а вот здоровье или жизнь в случае попадания снаряда - нет.

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"Был наш концерт в Киеве. Он прошел замечательно. Но после его завершения у нас должна была быть небольшая встреча с нашими слушателями. И тогда началась воздушная тревога - Shahed летал рядом. Я об этом сказал и очень сильно попросил покинуть территорию, потому что это опасно. Было бы ужасно, если бы последним воспоминанием была наша встреча и не дай Бог с нами что-то случилось. Очень прошу и призываю не пренебрегать воздушными тревогами. Пытался докричаться до вас изо всех сил не просто так. Мы еще с вами много раз встретимся, но наше здоровье - важнее. Я не обижаюсь, но мы живем в ситуации, когда РФ делает все, что ей вздумается. Слава Богу, что все живы и здоровы", – подчеркнул артист.

Напомним, недавно танцовщик Евгений Кот также обеспокоил фанов последствиями ночного обстрела Киевщины и рассказал о дыме и огне возле особняка.