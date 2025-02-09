Группа Ziferblat представит Украину на "Евровидении-2025": какое им место прочат букмекеры

Букмекеры после нацотбора, где победила группа Ziferblat, сделали свои ставки на победителей "Евровидения-2025".

Так, после проведения финала конкурса прогнозы по выигрышу Украины на "Евровидении-2025" несколько изменились. Если раньше на официальном сайте песенной гонки мы возглавляли тройку лидеров, а затем вошли в пятерку лучших, то сейчас наблюдаем за снижением позиции.

По мнению букмекеров, украинская группа Ziferblat может занять шестое место с вероятностью 4%. Тем временем на первую позицию поднялась Швеция. Ее шансы на победу оценивают в 10%.

"Серебро" букмекеры прочат Израилю с вероятностью его завоевать в 8%. А вот замыкает тройку фаворитов Франция. Букмекеры оценили шансы страны получить третье место в 7%.

Ставки букмекеров на победителя "Евровидения-2025" / Фото: eurovisionworld.com

Однако расстраиваться еще рано, ведь "Евровидение-2025" состоится в мае и это лишь предварительные прогнозы. Поэтому через несколько месяцев букмекеры еще неоднократно будут менять свое мнение. Тем более что сейчас еще не все из 38 стран-участниц определились с музыкальным представителем. К тому же, иногда букмекеры ошибаются и их прогнозы не сбываются.

Напомним, недавно в Киеве отгремел нацотбор на "Евровидение-2025". Путем голосования было определено, что от Украины в Базель, Швейцария, где состоится международный песенный конкурс, поедет группа Ziferblat. Что известно о музыкальном коллективе и песнях Ziferblat – читайте по ссылке.

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