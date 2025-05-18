Группа Ziferblat прокомментировала свое 9-е место на "Евровидении": "Приехали с очень сложной песней"

Ziferblat / © instagram.com/suspilne.eurovision

Реклама

Группа Ziferblat, которая представляла Украину на "Евровидении-2025", прокомментировала свое 9-е место на музыкальном конкурсе.

В ночь на 18 мая в городе Базель, Швейцария, отгремело 69-е по счету "Евровидение". Победу в этом году одержала Австрия, которую представлял 24-летний певец JJ. Тем временем украинская группа Ziferblat оказалась в топ-10. Гитарист коллектива Валентин Лещинский говорит в комментарии "Суспільному", что они удовлетворены этим результатом. В частности, музыканты признают, что выбрали сложную песню. Тем не менее, артисты много работали, чтобы добиться такого результата.

"Мы сделали тот результат, на который очень надеялись. Топ-10, я имею в виду. Мы очень довольны собой. Мы знаем, что наша песня была сложной для этого конкурса, но мы сделали все и очень сильно работали", – говорит гитарист.

Реклама

Ziferblat на "Евровидении-2025" / © Getty Images

Солист Ziferblat – Даниил Лещинский – также отмечает, что они приехали с очень сложной песней для "Евровидения". Тем не менее, композиция была наполнена мотивами и историей. Артисты убеждены, что сломали шаблоны музыкального конкурса. Кроме того, солист Ziferblat заверил, что на достигнутом они не будут останавливаться, и это только начало. В планах коллектива сейчас покорение европейского рынка.

"Топ-10 для Украины очень важная вещь на "Евровидении", потому что мы держим эту планку очень часто. Я очень доволен. Это для украинской музыки важно. Вы увидите результаты нашей работы в будущем. Потому "Евровидение" заканчивается и начинается настоящая музыкальная жизнь. А нам надо выходить на европейский рынок. И этот результат очень нам может помочь, я в этом уверен, потому что для меня это только начало музыкальной карьеры. Мы приехали с очень сложной песней, наслоенной мотивами и историей. И ломать шаблонное восприятие "Евровидения" – это для меня огромное утешение", - добавил певец.

Напомним, в ночь на 18 мая в Базеле отгремел гранд-финал "Евровидения-2025". Редакция сайта ТСН.ua тщательно следила за ходом событий на конкурсе. Предлагаем посмотреть в фото, как прошло грандиозное событие в мире музыки.