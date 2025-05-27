Группа Ziferblat раскрыла сумму, которую во время "Евровидения-2025" собрала на разминирование

Группа Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

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Украинская группа Ziferblat, которая в этом году участвовала в "Евровидении", раскрыла сумму средств, которые во время музыкального конкурса собрала на разминирование украинских земель.

Музыканты еще неделю назад вернулись из Базеля в Киев и сейчас активно занимаются творческой деятельностью. В частности, артисты уже успели провести пресс-конференцию, где поделились подробностями об участии в "Евровидении" и подвели итоги благотворительного сбора. Ziferblat собирал средства на разминирование украинских земель. В общем, музыканты сейчас передали благотворительному фонду Сергея Притулы два миллиона гривен, которые потратят на закупку двух "ЗМІЇВ" - специальных машин для разминирования. Впрочем, сбор пока еще продолжается, поэтому желающие могут к нему присоединиться.

"В ближайшее время планируем завершить сбор, приобрести технику и отправить ее на полигон. Возможно, сами туда поедем - все проконтролировать и отчитаться", - делятся артисты.

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Группа Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

Также Ziferblat поделился дальнейшими музыкальными планами. Артисты заинтриговали возможными творческими коллаборациями с литовским представителем Katarsis и португальскими артистами из NAPA. Как говорят артисты, "Евровидение" - это важный этап в их карьере, однако впереди еще будут новые вершины, в частности, покорение европейской сцены.

"Мы уже неделю как вернулись домой, но еще не до конца отрефлексировали. Почти сразу после прилета у нас был большой концерт в Киеве. "Евровидение" - это точно важный этап в нашей жизни, но не вершина. Мы видим его как старт для дальнейшего движения в Европе. Сегодня украинская музыка имеет шанс звучать по всему миру - и мы хотим этим шансом воспользоваться", - добавили музыканты.

Напомним, недавно группа Ziferblat попала под обстрел. Это произошло прямо после их концерта в Киеве, когда у музыкантов происходила встреча с поклонниками.