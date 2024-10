Группу "Океан Эльзы" обвинили в ДТП с пострадавшими: участники ответили

Украинская группа "Океан Эльзы" оказалась в эпицентре скандала.

Так, на днях в Сети распространялось видео с ДТП в Киеве, на котором видно как черный Mercedes неожиданно выезжает на тротуарную зону, служащую террасой ресторана. В этот момент за столом сидят четыре человека, на которых и наехало авто. Владелицей транспорта оказалась глава бренда One by One Лидия Сметана, тоже прибывшая на место содеянного. Она прокомментировала инцидент и написала, что виновником ДТП стал ее водитель, не справившийся с управлением. В результате у одной из пострадавших обнаружили сотрясение мозга.

"Объясняю ситуацию: около десяти вечера водитель на моем авто завозил вещи во Дворец спорта. Не справился с управлением на повороте и выехал на тротуар с летней площадкой кафе. Есть пострадавшие — у одной девушки диагностирована сотрясение мозга", — написала бизнесвумен.

В Киеве водитель Mercedes влетел в летнюю площадку ресторана с людьми

Инцидент получил еще большую огласку из-за одной детали, которую заметили внимательные пользователи. А именно на руке водителя виднеется браслет с надписью названия группы "Океан Эльзы". Более того, некоторые свидетели убеждают, что мужчина на месте пытался уладить ситуацию своим статусом. Пользователи предположили, что виновник является членом команды. Между тем, непосредственно участники группы опровергли заявление, объяснив, что брендированный браслет водителя свидетельствовал лишь о том, что он подрядчик, но не член команды.

"Он не работает с ОЭ, нет никакого отношения к группе, менеджменту. Мы не знакомы с ним. А браслет "staff" получают службы и подрядчики, работающие на мероприятиях во Дворце спорта. Сейчас это концерты ОЭ, поэтому на браслете название события "Океан Ельзи. 30 лет. Той день", на которую они получают доступ", – заявили на странице музыканты.

Океан Эльзы / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Читайте также: