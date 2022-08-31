Группу "ТНМК" обокрали в Германии во время благотворительного тура

Коллектив "Танок на майдані Конґо" отправился в благотворительный тур по Европе, однако в немецком городе Дрезден музыкантов обвокрали.

Плохой новостью с поклонниками поделился участник группы Александр Сидоренко, известный как Фоззи. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Неизвестные воспользовались тем, что за автобусом группы никто не присматривает и вынесли из него все ценные вещи.

"Во время сегодняшнего выступления в Дрездене обокрали наш бус. Компы, документы, деньги. Выясняем последствия, блокируем карточки. Весело, короче", — рассказал Сидоренко.

Кроме того, как рассказал музыкант, два участника коллектива остались вообще без документов. Однако впереди группу еще ждут в Кракове и Варшаве, поэтому пользователи в Сети сразу же посоветовали артистам обратиться в посольство Украины в Германии.

Напомним, что похожая проблема постигла пианиста и певца Евгения Хмару – артиста обокрали во время благотворительного тура в Чехии.

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