Дата публикации
Категория
Гламур
Группу Ziferblat заподозрили в распаде: почему появились такие сплетни и какая реакция музыкантов

Фанаты Ziferblat забили тревогу, что один из музыкантов покидает коллектив. Артисты отреагировали на сплетни.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Группа Ziferblat

Группа Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

Вокруг группы Ziferblat, которая представляла Украину на "Евровидении-2025", разгорелась серьезная драма.

Фанаты забили тревогу, что коллектив распадается. По их теории, состав группы покидает барабанщик Федор Ходаков. На это якобы указывала странная активность Ziferblat в Сети. Дело в том, что Ходаков убрал из описания Instagram упоминание, что он является участником группы и отписался от официальной страницы. Также барабанщик прекратил следить за аккаунтом лейбла Ziferblat. Более того, Федора не было на прямых эфирах коллектива. Подлил масла в огонь и гитарист Валентин Лещинский, который обмолвился, что они "без Ходакова".

Конечно, фанаты Ziferblat сложили два плюс и два и пришли к выводу, что барабанщик покидает состав группы. Наконец, музыканты в своем Tik Tok отреагировали на сплетни. Они попросили поклонников не паниковать. Также музыканты напомнили, что вскоре отправляются в тур. Концерты Ziferblat будет давать в полном составе. Таким образом коллектив опроверг слухи о распаде.

Группа Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

Группа Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

Напомним, Ziferblat представлял Украину на "Евровидении-2025", которое состоялось в Базеле. Группа выступила с песней Bird of Pray и заняла девятое место. Кстати, участие музыкантов в музыкальном конкурсе имело благотворительную цель. Артисты собирали средства на разминирование Украины. Ziferblat уже отчитался и раскрыл сумму, которую удалось накопить.

