Грустная Анна Тринчер призналась, что ей будут делать операцию: "Пять часов под наркозом"

Украинская певица и блогер Анна Тринчер напугала поклонников новостями.

В Instagram-stories артистка сообщила, что 21 апреля ей будут делать операцию. Исполнительнице очень страшно, ведь под наркозом она будет находиться пять часов.

"Операция уже завтра (21 апреля – прим. ред.)… Мне очень страшно. Пять часов под наркозом. Страшнее, чем маммопластика", – поделилась знаменитость.

Анне Тринчер будут делать операцию / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Однако Анна не стала вдаваться в детали и рассказывать, почему именно ей будут делать операцию. Хотя раньше в фотоблоге звезда делилась с поклонниками, что ей нужно удалить зубы мудрости. Данная процедура также может проводиться под наркозом.

Кстати, недавно Анна Тринчер в очередной раз увеличила себе губы. Артистка показывала результат до и после процедуры. Увеличивала себе губы певица в косметолога.

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