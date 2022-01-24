Грустные участники Måneskin сообщили, что вынуждены отменить тур по Европе

К весне коллектив намерен обнародовать новые даты концертов.

Участники итальянской группы Måneskin поделились со своими поклонниками неутешительными новостями.

К слову, коллектив вынужден отменить их будущий тур по городам Европы, в частности, в Украине тоже. Причиной тому стали коронавирусные ограничения. Коллектив продал слишком много билетов. Впрочем, ограничения не позволяют присутствовать на концерте такому большому количеству людей.

"Мы много работали над этим туром. Все было уже готово. Однако, к сожалению, мы получили плохие новости о количестве людей в зале. Мы не можем гарантировать все концерты, потому что у каждой страны собственные правила, и мы должны их соблюдать", – сообщили участники группы.

Когда состоятся концерты Måneskin, коллектив планирует сообщить до 1 марта.

Напомним, артисты должны были выступить в Киеве 7 марта в ночном клубе StereoPlaza.

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