Губернатор РФ в истерике из-за танцев под Сердючку и приравнял ее к бомбе: Данилко насмешил реакцией

Верка Сердючка, Александр Гусев

В российском Воронеже разразился скандал, который мгновенно стал мемом в Сети.

Так, губернатор области Александр Гусев устроил настоящую истерику после того, как местные весело вытанцовывали под хиты Верки Сердючки. В частности, включили даже песню «Гулянка», где есть строка «ще не вмерла Україна». Произошло это возле воронежского клуба «Жара». Чиновник воспринял песни украинской артистки как угрозу, поэтому в лучших традициях пропаганды сделал абсурдное заявление и пригрозил «беседами» и мобилизацией тех «танцоров».

«Сердючка — это фашизм. Она подрывает Россию изнутри, духовно нас разлагает. Я поражен тем, насколько наши жители ею одурманены. И признаю, что в ночь со второго на третье ноября после закрытия клуба „Жара“ люди отвратительно танцевали под Сердючку. С такими настроениями мы не сможем выполнить план по контрактникам. Обещаю: клуб закроем, найдем всех танцоров, проведем беседы и предложим искупить вину во время спецоперации», — выдал забавную речь марионетка Путина.

Интересно, что ситуация приобрела еще больший абсурд, когда в Сети обьявился якобы один из танцовщиков. Россиянин записал унизительное извинение перед диктаторской властью: «Хочу публично извиниться. Я включил неприличную музыку Верки Сердючки с неприличными словами. Больше такого не повторится».

Это сразу разлетелось в TikTok и досталось самому Данилко, который является автором Сердючки. Он сделал репост фрагмента с губернатором себе в Instagram и со смехом оставил ироничную надпись: «Воронежский губернатор: Serduchka — бомба!».

Комментаторы в Сети взорвались от смеха, благодаря Данилко за тонкую иронию. Украинцы признаются, что теперь понимают весь потенциал артистки.

Сердючка — внучка Бандеры. Вот это патриотизм… Одна Сердючка срывает план мобилизации, у деда совсем…

Данилко лучший. Горжусь Андреем.

Ого! Вот это подгорает! Ой не будем воевать, будем танцевать.

Сердючка — наше тайное оружие. Вы и без Сердючки разложились

Стоит добавить, что Гусев сейчас находится под санкциями Украины, ЕС, США и Великобритании.

