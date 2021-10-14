Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Гудков, Бордюг, Кочетова: настоящие имена и фамилии украинских звезд

Гудков, Бордюг, Кочетова: настоящие имена и фамилии украинских звезд

Ассия Ахат / instagram.com/ahhattassia

Не все слушатели знают, как на самом деле зовут их кумиров.

Для успешной карьеры многие украинские звезды взяли себе псевдоним.

Некоторые даже изменил свое имя в паспорте. Впрочем, немало фанатов даже не знают, какие фамилии были у их любимых певцов до карьеры.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила список псевдонимов и настоящих имен артистов.

  • Верка Сердючка – Андрей Данилко
  • ALEKSEEV – Никита Алексеев
  • Джамала – Сусанна Джамаладинова
  • TAYANNA – Татьяна Решетняк
  • Ассия Ахат – Инесса Данилова
Ассия Ахат / © instagram.com/ahhattassia
Ассия Ахат / instagram.com/ahhattassia
  • Alyosha – Елена Тополя (в девичестве Кучер)
  • Вика из "НеАнгелов" – Екатерина Смеюха
  • Lama – Наталья Дзенькив
  • Владимир Дантес – Владимир Гудков
Владимир Дантес / © Пресc-служба DANTES
Владимир Дантес / Пресc-служба DANTES
  • Тина Кароль – Татьяна Либерман. Впоследствии артистка изменила в паспорте свое настоящее имя на этот псевдоним.
  • Злата Огневич – Инна Бордюг
  • Lida Lee – Лидия Скорубская
  • Мила Нитич – Людмила Нитичук
  • Камалия – Наталья Захур (девичья фамилия Шмаренкова)
Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial
Камалия / instagram.com/kamaliyaofficial
  • Вера Брежнева – Вера Киперман (в девичестве Галушка)
  • Катя Chilly – Екатерина Кондратенко
  • Влад Дарвин – Владислав Приходько
  • Ассоль – Екатерина Гуменюк
Ассоль / © instagram.com/assolmusic
Ассоль / instagram.com/assolmusic
  • Ivan NAVI – Иван Сяркевич
  • Алена Винницкая – Ольга Винницкая
  • MamaRika – Анастасия Кочетова
  • Макс Барских – Николай Бортник
Макс Барских / © instagram.com/max_barskih
Макс Барских / instagram.com/max_barskih
  • Мика Ньютон – Оксана Грицай
  • The Maneken – Евгений Филатов
  • Миша Романова – Наталия Могиленец
  • MONATIK – Дмитрий Монатик
  • Наталья Могилевская – Наталья Могила
Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
  • LAYAH – Яна Швец
  • Позитив – Алексей Завгородний
  • Потап – Алексей Потапенко
  • Настя Каменских – Анастасия Жмур (взяла фамилию мамы)
Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменских / instagram.com/kamenskux
  • Руслана – Руслана Лыжичко
  • Слава Каминская – Ольга Кузнецова
  • MELOVIN – Константин Бочаров
  • Юлия Санина – Юлия Головань
Юлия Санина / © instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина / instagram.com/the_hardkiss

Читайте также:

Следующая публикация