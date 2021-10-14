Гудков, Бордюг, Кочетова: настоящие имена и фамилии украинских звезд

Не все слушатели знают, как на самом деле зовут их кумиров.
Для успешной карьеры многие украинские звезды взяли себе псевдоним.
Некоторые даже изменил свое имя в паспорте. Впрочем, немало фанатов даже не знают, какие фамилии были у их любимых певцов до карьеры.
Редакция сайта ТСН.ua подготовила список псевдонимов и настоящих имен артистов.
- Верка Сердючка – Андрей Данилко
- ALEKSEEV – Никита Алексеев
- Джамала – Сусанна Джамаладинова
- TAYANNA – Татьяна Решетняк
- Ассия Ахат – Инесса Данилова
- Alyosha – Елена Тополя (в девичестве Кучер)
- Вика из "НеАнгелов" – Екатерина Смеюха
- Lama – Наталья Дзенькив
- Владимир Дантес – Владимир Гудков
- Тина Кароль – Татьяна Либерман. Впоследствии артистка изменила в паспорте свое настоящее имя на этот псевдоним.
- Злата Огневич – Инна Бордюг
- Lida Lee – Лидия Скорубская
- Мила Нитич – Людмила Нитичук
- Камалия – Наталья Захур (девичья фамилия Шмаренкова)
- Вера Брежнева – Вера Киперман (в девичестве Галушка)
- Катя Chilly – Екатерина Кондратенко
- Влад Дарвин – Владислав Приходько
- Ассоль – Екатерина Гуменюк
- Ivan NAVI – Иван Сяркевич
- Алена Винницкая – Ольга Винницкая
- MamaRika – Анастасия Кочетова
- Макс Барских – Николай Бортник
- Мика Ньютон – Оксана Грицай
- The Maneken – Евгений Филатов
- Миша Романова – Наталия Могиленец
- MONATIK – Дмитрий Монатик
- Наталья Могилевская – Наталья Могила
- LAYAH – Яна Швец
- Позитив – Алексей Завгородний
- Потап – Алексей Потапенко
- Настя Каменских – Анастасия Жмур (взяла фамилию мамы)
- Руслана – Руслана Лыжичко
- Слава Каминская – Ольга Кузнецова
- MELOVIN – Константин Бочаров
- Юлия Санина – Юлия Головань
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