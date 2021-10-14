Гудков, Бордюг, Кочетова: настоящие имена и фамилии украинских звезд

Не все слушатели знают, как на самом деле зовут их кумиров.

Для успешной карьеры многие украинские звезды взяли себе псевдоним.

Некоторые даже изменил свое имя в паспорте. Впрочем, немало фанатов даже не знают, какие фамилии были у их любимых певцов до карьеры.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила список псевдонимов и настоящих имен артистов.

Верка Сердючка – Андрей Данилко

– Андрей Данилко ALEKSEEV – Никита Алексеев

– Никита Алексеев Джамала – Сусанна Джамаладинова

– Сусанна Джамаладинова TAYANNA – Татьяна Решетняк

– Татьяна Решетняк Ассия Ахат – Инесса Данилова

Ассия Ахат / instagram.com/ahhattassia

Alyosha – Елена Тополя (в девичестве Кучер)

– Елена Тополя (в девичестве Кучер) Вика из "НеАнгелов" – Екатерина Смеюха

– Екатерина Смеюха Lama – Наталья Дзенькив

– Наталья Дзенькив Владимир Дантес – Владимир Гудков

Владимир Дантес / Пресc-служба DANTES

Тина Кароль – Татьяна Либерман. Впоследствии артистка изменила в паспорте свое настоящее имя на этот псевдоним.

– Татьяна Либерман. Впоследствии артистка изменила в паспорте свое настоящее имя на этот псевдоним. Злата Огневич – Инна Бордюг

– Инна Бордюг Lida Lee – Лидия Скорубская

– Лидия Скорубская Мила Нитич – Людмила Нитичук

– Людмила Нитичук Камалия – Наталья Захур (девичья фамилия Шмаренкова)

Камалия / instagram.com/kamaliyaofficial

Вера Брежнева – Вера Киперман (в девичестве Галушка)

– Вера Киперман (в девичестве Галушка) Катя Chilly – Екатерина Кондратенко

– Екатерина Кондратенко Влад Дарвин – Владислав Приходько

– Владислав Приходько Ассоль – Екатерина Гуменюк

Ассоль / instagram.com/assolmusic

Ivan NAVI – Иван Сяркевич

– Иван Сяркевич Алена Винницкая – Ольга Винницкая

– Ольга Винницкая MamaRika – Анастасия Кочетова

– Анастасия Кочетова Макс Барских – Николай Бортник

Макс Барских / instagram.com/max_barskih

Мика Ньютон – Оксана Грицай

– Оксана Грицай The Maneken – Евгений Филатов

– Евгений Филатов Миша Романова – Наталия Могиленец

– Наталия Могиленец MONATIK – Дмитрий Монатик

– Дмитрий Монатик Наталья Могилевская – Наталья Могила

Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

LAYAH – Яна Швец

– Яна Швец Позитив – Алексей Завгородний

– Алексей Завгородний Потап – Алексей Потапенко

– Алексей Потапенко Настя Каменских – Анастасия Жмур (взяла фамилию мамы)

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Руслана – Руслана Лыжичко

– Руслана Лыжичко Слава Каминская – Ольга Кузнецова

– Ольга Кузнецова MELOVIN – Константин Бочаров

– Константин Бочаров Юлия Санина – Юлия Головань

Юлия Санина / instagram.com/the_hardkiss

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