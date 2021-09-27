Гузееву, назвавшую себя "абсолютной ватницей", госпитализировали в тяжелом состоянии — СМИ

У ведущей подозрение на коронавирус и проблемы с почками.
Российскую ведущую и актрису Ларису Гузееву госпитализировали.
62-летняя знаменитость оказалась в больнице с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает Telegram канал Mash. В сообщении говорится, что состояние Гузеевой тяжелое. У нее обнаружили воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Медики считают, что у нее есть риск появления осложнений.
Телеведущей стало плохо несколько дней назад. У нее появился кашель, температура около 38, ей было трудно дышать. Лариса сама себе делала экспресс-тест на коронавирус, результат которого оказался положительным.
Заметим, недавно Лариса Гузеева посетила оккупирован Россией Крым. Более того, недавно в интервью актриса заявила, что считает полуостров российским, а себя "абсолютной ватницей".
Напомним, беременная невеста Романа Сасанчина потеряла сознание и оказалась в больнице. Иванне стало плохо.