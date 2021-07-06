Гвен Стефани очаровала сказочными фото со своей свадьбы

Звезда подтвердила радостную новость.

Экс-солистка группы No Doubt, певица Гвен Стефани подтвердила, что вышла замуж за кантри-исполнителя Блейка Шелтона.

Так, новоиспеченная жена в своем Instagram поделилась сказочными фотографиями с торжества. Гвен рассказала, что пошла под венец с любимым в минувшую субботу, 3 июля. Для важнейшего дня звезда выбрала роскошное свадебное платье от Vera Wang.

instagram.com/gwenstefani

instagram.com/gwenstefani

Влюбленные собрали ближайших друзей и родственников на ранчо Шелтона в Оклахоме, где он специально построил часовню, чтобы жениться на Стефани.

instagram.com/gwenstefani

instagram.com/gwenstefani

Напомним, что Гвен Стефани и Блейк Шелтон начали встречаться в 2015 году. Их свела работа — оба были в составе жюри певческого шоу The Voice. После пяти лет отношений Шелтон сделал Гвен предложение.

До этого Шелтон в течение четырех лет состоял в браке с певицей Мирандой Ламберт. А Гвен 13 лет была замужем за музыкантом Кевином Россдейлом, от которого имеет троих сыновей и который ей изменял.

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