Гвен Стефани после шести лет отношений тайком вышла замуж за коллегу

Избранником артистки стал Блейк Шелтон.

Экс-солистка группы No Doubt, певица Гвен Стефани, которой несколько недель назад друзья устроили девичник, вышла замуж.

После шести лет отношений исполнительница пошла под венец с известным кантри-певцом Блейком Шелтоном. Влюбленные тайно заключили брак 3 июля. Торжественное событие, на которое были приглашены самые близкие, состоялось на ранчо кантри-певца в Оклахоме, пишет издание PageSix.

Отметим, что ранее Блейк Шелтон на территории своего ранчо построил часовню, чтобы там жениться на Гвен.

Напомним, что Гвен Стефани и Блейк Шелтон обручились в октябре 2020 года после пяти лет вместе и первой встречи на шоу The Voice. До этого Шелтон в течение четырех лет находился в браке с Мирандой Ламберт. А Гвен 13 лет была замужем за музыкантом Кевином Россдейлом, от которого имеет троих сыновей и который ей изменял.

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