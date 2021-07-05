Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Гвен Стефани после шести лет отношений тайком вышла замуж за коллегу

Гвен Стефани после шести лет отношений тайком вышла замуж за коллегу

Getty Images

Избранником артистки стал Блейк Шелтон.

Экс-солистка группы No Doubt, певица Гвен Стефани, которой несколько недель назад друзья устроили девичник, вышла замуж.

После шести лет отношений исполнительница пошла под венец с известным кантри-певцом Блейком Шелтоном. Влюбленные тайно заключили брак 3 июля. Торжественное событие, на которое были приглашены самые близкие, состоялось на ранчо кантри-певца в Оклахоме, пишет издание PageSix.

Отметим, что ранее Блейк Шелтон на территории своего ранчо построил часовню, чтобы там жениться на Гвен.

Напомним, что Гвен Стефани и Блейк Шелтон обручились в октябре 2020 года после пяти лет вместе и первой встречи на шоу The Voice. До этого Шелтон в течение четырех лет находился в браке с Мирандой Ламберт. А Гвен 13 лет была замужем за музыкантом Кевином Россдейлом, от которого имеет троих сыновей и который ей изменял.