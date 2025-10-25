- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 212
- Время на прочтение
- 2 мин
Гвинет Пэлтроу на грани развода с мужем после семи лет брака: инсайдер раскрыл причины
53-летняя знаменитость переживает кризисные времена в отношениях.
Голливудская звезда, обладательница «Оскара» Гвинет Пэлтроу переживает непростые времена в отношениях с мужем, сценаристом и продюсером Брэдом Фэлчаком.
Поговаривают, что расстояние и карьерные амбиции могут стать последней каплей в браке звезд, которых когда-то называли «самой гармоничной парой Голливуда». По крайней мере так сообщают инсайдеры в заявлении Radar Online. Источник рассказывает, что супруги, которые поженились в 2018 году, проводят все меньше времени вместе. Мол, между ними остыла прежняя близость, а общая энергия исчезла.
«Между ними сейчас совсем другая динамика. Гвинет постоянно меняется — это часть ее натуры, а Брэд, похоже, не успевает за ней. Друзья волнуются, что это может быть началом осознанного разрыва», — поделился инсайдер.
Причиной напряжения называют разные жизненные ритмы: актриса полностью погрузилась в возрождение своей актерской карьеры, а ее муж — в работу над новыми телепроектами. Еще больше проблем в отношениях добавила якобы вышедшая летом биография «Гвинет» авторства Эми Оделл. В книге освещены откровенные подробности прошлых романов актрисы, которые, по словам друзей пары, глубоко задели Фелчака и вызвали «глубокий дискомфорт».
«Брэд всегда гордился достижениями Гвинет, но книга действительно его смутила. Он довольно замкнутый. Ему было неприятно видеть, как эти старые истории снова всплывают. Из-за этого они серьезно поссорились, и напряжение до сих пор не исчезло полностью», — рассказало близкое окружение пары.
Сейчас Гвинет сосредоточена на промо новой спортивной драмы «Марти Суприм», где снялась вместе с Тимоти Шаламе, а Брэд работает над несколькими сериалами в Лос-Анджелесе. Действительно ли супруги переживают серьезный кризис — точно неизвестно, ведь оба пока избегают комментариев.
Напомним, недавно «Холостяк» Тарас Цымбалюк впервые раскрыл причину расставания с бизнесвумен Светланой Готочкиной.