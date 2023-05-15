Гвинет Пэлтроу на редких фото показала 19-летнюю дочь-красотку от солиста Coldplay

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу восхитила Сеть кадрами со своей дочерью Эппл Блайт.

Знаменитость поделилась редкими фотографиями с девушкой в день ее 19-летия, которое Эппл отпраздновала 14 мая. Кстати, день рождения Эплл в этом году пал и на празднование Дня матери, поэтому в семье был двойной праздник.

В своем Instagram Гвинет показала архивные фото, где девочка еще маленькая, а также продемонстрировала, какой красавицей выросла ее дочь.

Гвинет Пэлтроу с дочерью / Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Дочь Гвинет Пэлтроу / Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

К фото актриса написала очень трогательное обращение к дочери.

"С Днем рождения, мой ангелочек! Спасибо тебе за то, что в этом году ты разделила свой день рождения с Днем матери, это уместное сочетание, двойное празднование тебя и того, что ты дала мне – подарок быть твоей матерью. Я люблю тебя так глубоко и безгранично, что это невозможно выразить... Когда я вижу тебя 19-летней женщиной, мое сердце наполняется почти невыносимой любовью, гордостью и смыслом!Я не могу этого выдержать! Спасибо, что приготовила мне завтрак, я готовлю тебе ужин! Я очень тебя люблю, во веки веков, мама", — написала Гвинет.

Гвинет Пэлтроу с дочерью / Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Напомним, дочь Эплл Блайт и сына Мозеса Брюса Гвинет родила в браке с солистом известной группы Coldplay Крисом Мартином. Пара была в браке 10 лет.

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