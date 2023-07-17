Гвинет Пэлтроу очаровала редким фото с мамой-актриской и 19-летней дочерью

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась редкими семейными кадрами.

Накануне вечером семья собралась на вечеринке по случаю сотрудничества бренда знаменитости Goop и модного дома Gucci. Звезда очаровала сходством со своей 19-летней дочерью Эппл и 80-летней мамы-актрисы Блайт Даннер. Фотографией вместе с родными Гвинет поделилась на своей странице в Instagram.

Пелтроу позировала в стильном костюме из топа и юбки с выразительным принтом. Мать звезды выбрала сдержанное белое платье, которому придала яркий акцент синим шарфом. А вот 19-летняя Эппл удивила мини-платьем черного цвета и высоким каблуком.

Гвинет Пэлтроу с мамой и дочерью / Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Также Гвинет показалась рядом со своим мужем, известным продюсером Брэдом Фелчаком. Счастливые супруги не отходили друг от друга и держались за руки.

Гвинет Пэлтроу с мужем / Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

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