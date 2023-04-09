Гвинет Пэлтроу поделилась редким фото со своим 17-летним сыном

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу показала своего подросшего сына Мезоса.

9 апреля парню исполнилось 17 лет, поэтому звездная мама решила поздравить его в своем блоге в Instagram. Гвинет написала трогательное обращение к сыну. К своему поздравлению Гвинет добавила фотографию, на которой позирует вместе с Мезосом на яхте.

"Поздравляю с 17-летием мальчика, который наполняет мою душу каждый раз, когда я смотрю на него. Мезосе, ты самый необычный, самый добрый, самый любящий человек. Ты заставляешь нас смеяться своими совершенными пародиями и вдохновляешь нас своими гармониями. Я глубоко обожаю. чем ты можешь себе представить! С любовью, мама", — поздравила сына актриса.

Гвинет Пэлтроу с сыном / Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Напомним, что Гвинет Пэлтроу родила сына Мезоса и дочь Эппл Блайт в браке с лидером группы Coldplay Крисом Мартином. После рождения второго ребенка актриса упала в послеродовую депрессию. В 2014 году Гвинет и Крис объявили о своем разводе.

Читайте также: