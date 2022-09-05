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Гвинет Пэлтроу поделилась редкими фото с семьей и показала взрослых детей

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Гвинет Пэлтроу поделилась редкими фото с семьей и показала взрослых детей

Фото: Associated Press

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу поделились летними воспоминаниями с поклонниками.

Звезда кино Гвинет Пэлтроу не часто публикует в своих соцсетях фотографии с семьей. Однако на этот раз актриса решила поделиться со своими поклонниками самыми яркими летними воспоминаниями.

На странице в Instagram Гвинет опубликовала подборку с фотографиями и видео, на которых показала членов своей семьи и друзей.

На одной из фотографий звездная мама позировала вместе со своими детьми от брака с музыкантом группы Coldplay Крисом Мартином — 18-летней Эппл и 16-летним Мозесом. Фаны отметили, что повзрослевшая дочь стала очень похожа на Гвинет.

Гвинет Пэлтроу с детьми / © instagram.com/gwynethpaltrow
Гвинет Пэлтроу с детьми / Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Также обладательница "Оскара" показала, как сейчас выглядит ее 79-летняя мама, известная актриса Блайт Даннер.

Мать Гвинет Пэлтроу — Блайт Даннер / © instagram.com/gwynethpaltrow
Мать Гвинет Пэлтроу — Блайт Даннер / Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Последней в подборке стала фотография Гвинет вместе с ее нынешним мужем, сценаристом Брэдом Фэлчаком. Счастливые супруги позировали в вечерних нарядах на фоне роскошного дома.

Актриса показала фото с мужем / © instagram.com/gwynethpaltrow
Актриса показала фото с мужем / Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

"Лето 2022, ты принесло все это без остатка. Эмоции, приключения, переходный период, радость и боль в сердце. Спасибо за твои воспоминания, связи и углубления", — подписала публикацию Пэлтроу.

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