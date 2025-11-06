- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 1 мин
Гвинет Пэлтроу показала редкие кадры со своим взрослым сыном: как выглядит 19-летний юноша
Звездная мама показала кадры с сыном в своих соцсетях.
Голливудская актриса, обладательница "Оскара" Гвинет Пэлтроу, которую в последнее время активно обсуждают из-за слухов о разводе, решила порадовать подписчиков личным контентом.
Звезда поделилась серией атмосферных фотографий из поездки в Нью-Йорк — и среди них появился редкий кадр с ее 19-летним сыном Мозесом Мартином от экс-супруга, солиста группы Coldplay Криса Мартина. На фото парень, которого Гвинет и Крис обычно держат подальше от публичности, ошеломил поклонников взрослым видом и естественной харизмой.
Стильный, уверенный и привлекательный — Мозес позировал в компании настоящих голливудских легенд. На одном из снимков он сидит рядом с Деми Мур, Сарой Фостер и писательницей Эми Гриффин. Сеть сразу взорвалась комментариями о красоте парня и его успешном будущем.
Напомним, недавно стало известно, что актриса Анджелина Джоли прибыла в Украину. Ее приезд вызвал настоящий ажиотаж среди местных жителей и пользователей соцсетей.