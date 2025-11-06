Гвинет Пэлтроу показала редкие кадры со своим взрослым сыном: как выглядит 19-летний юноша

Гвинет Пэлтроу / © Associated Press

Голливудская актриса, обладательница "Оскара" Гвинет Пэлтроу, которую в последнее время активно обсуждают из-за слухов о разводе, решила порадовать подписчиков личным контентом.

Звезда поделилась серией атмосферных фотографий из поездки в Нью-Йорк — и среди них появился редкий кадр с ее 19-летним сыном Мозесом Мартином от экс-супруга, солиста группы Coldplay Криса Мартина. На фото парень, которого Гвинет и Крис обычно держат подальше от публичности, ошеломил поклонников взрослым видом и естественной харизмой.

Пост Гвинет Пэлтроу / © instagram.com/gwynethpaltrow

Пост Гвинет Пэлтроу / © instagram.com/gwynethpaltrow

Стильный, уверенный и привлекательный — Мозес позировал в компании настоящих голливудских легенд. На одном из снимков он сидит рядом с Деми Мур, Сарой Фостер и писательницей Эми Гриффин. Сеть сразу взорвалась комментариями о красоте парня и его успешном будущем.

