Гвинет Пэлтроу показалась на публике со взрослыми детьми: как выглядят сын и дочь актрисы

Гвинет Пэлтроу / © Associated Press

Известная американская актриса Гвинет Пэлтроу впервые за долгое время показалась на публике со взрослыми детьми.

Знаменитость вместе с дочерью и сыном побывала на премьерном показе драмы "Марти Великолепный". Гвинет Пэлтроу играет в ленте главную роль. 16 декабря в Нью-Йорке состоялась премьера фильма. На "красной дорожке" актрису поддерживали дочь Эппл и сын Мозес.

Гвинет Пэлтроу с детьми / © Associated Press

Артистка позировала перед объективами фотокамер в черном бархатном длинном платье с бантом на плече. 19-летний Мозем для события выбрал белые брюки, голубую рубашку и серый пиджак. Особого внимания заслуживает 21-летняя Эппл, которая надела мамино платье, в котором Пэлтроу 30 лет назад блистала на премьере фильма "Эмма".

Гвинет Пэлтроу с детьми / © Associated Press

Отметим, Гвинет Пэлтроу воспитывает двоих детей. Дочь актриса родила 14 мая 2004 года. Сын артистки появился на свет 8 апреля 2006-го. Отец детей Пэлтроу - английский певец Крис Мартин, с которым она состояла в браке с 2003-го по 2016 год.

