Гвинет Пэлтроу сравнила своих бывших Аффлека и Питта и призналась, с кем из них был лучший секс

Актриса встречалась с Брэдом Питтом с 1994 по 1997 год, а с Беном Аффлеком с 1997 по 2000 год.

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу решила сравнить своих знаменитых экс-бойфрендов – актеров Бена Аффлека и Брэда Питта.

В частности, в подкасте Call Her Daddy знаменитость рассказала, кто из мужчин лучше целуется и с кем у нее был лучший секс.

С Брэдом Питтом Гвинет встречалась с 1994 года по 1997-й, пара даже была обручена. По словам Пэлтроу, порвать отношения с актером – это было правильное решение на то время, хотя и болезненное.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт / Фото: Getty Images

А вот с актером Беном Аффлеком знаменитость встречалась с 1997 года по 2000-й. По словам знаменитости, Бен был более техничен в постели, а вот с Брэдом были лучшие поцелуи.

"Это действительно сложно. Потому что Брэд был этакой большой химией, любовью всей жизни. А Бен был технически великолепен", – призналась знаменитость.

Гвинет Пэлтроу и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Ведущая подкаста поинтересовалась у Гвинет, с кем бы она сейчас занялась сексом. Актриса честно отвечала, что предпочла бы Брэда Питта.

Напомним, сейчас Гвинет Пэлтроу находится в отношениях с продюсером Брэдом Фелчаком. Пара начала встречаться в 2014 году, а уже в 2018 году сыграла свадьбу.

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