Гвоздева эмоционально ответила на хейт из-за партнерши MELOVIN на "Танцах": "Вы узнаете правду"

Звезда решила расставить все точки над "і".

Украинскому хореографу, победительнице "Танцев со звездами-2018" Илона Гвоздева надоело выслушивать хейт касательно партнерши MELOVIN, Лизы Русин.

Между этим трио уже давно возник конфликт из-за резких комментариев Илоны во время ее судейства на пятом эфире. Тогда звезда заявила, что Лиза недостаточно универсальная танцовщица.

MELOVIN, Лиза Русина и Илона Гвоздева / instagram.com/tanci1plus1

В восьмом прямом эфире им пришлось вместе выйти на паркет. Лиза Русина заметила, что была шокирована, ведь Илона оказывает на нее психологическое давление.

После этого на Гвоздеву посыпался ряд негативных комментариев. Звезда не стала это все спокойно выслушивать и решила расставить все точки над "і".

"Как же мне это все надоело. Сегодня я навсегда покончу с историей этой пары. Просто уже сил нет читать этот бред. Вы узнаете мою правду", — эмоционально высказалась танцовщица.

MELOVIN и Лиза Русина / instagram.com/tanci1plus1

Илона заявила, что Лиза решила сделать себя жертвой. Никакого психологического давления на нее она не оказывала. Если же Русина пошла на шоу, то должна была понимать, что там нужно показывать результат и быть готовой к критике.

"Ее вчерашний дневник — это полный бред. Она знала, куда идет. Как профессионал, она должна была понимать, что надо хер*чить постоянно, чтобы показать результат своей пары. Сделать себя жертвой — это самый легкий путь", — заявила Илона.

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