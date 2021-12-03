Гвоздева эмоционально высказалась, что ей не понравилось в новом сезоне "Танцев со звездами"

Звезда выразила свою точку зрения.
Украинский хореограф Илона Гвоздева присоединилась к обсуждению нового сезона шоу "Танцы со звездами".
Знаменитость рассказала, что ей не понравилось. Звезда заявила, что в новом сезоне забыли о "старых" танцовщиках. Илону угнетало то, что новых хореографов называли "настоящим открытием".
"С начала сезона меня угнетало и оскорбляло то, что говорили: "Новый крутой сезон новых и сильных танцовщиков, таких еще не было в истории проекта. Они лучшие из лучших, они находка". Вроде бы до этого четыре сезона танцевали любители", — высказалась Гвоздева.
Илона заявила, что о "старых" танцовщиках просто забыли, хотя они в свое время поднимали рейтинги шоу.
"Зато набрали новых танцовщиков, которые настоящие профессионалы, а главное – крутые бальники, которые могут самостоятельно ставить номера. Это полный абсурд и ложь", — заявила Гвоздева.
К слову, Илона не согласна, что новые танцовщики были лучше старых.
Хотя Гвоздева призналась, что Анна Карелина была настоящим открытием дня ее. Она признается, что это единственная танцовщица, которая "заполонила ее сердце".
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