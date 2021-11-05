Гвоздева извинилась перед участниками ЛГБТ-движения за то, что назвала их психически нездоровыми

Громкое заявление артистка сделала еще летом.

Украинский хореограф Илона Гвоздева извинилась перед представителями ЛГБТ-сообщества за то, что назвала их психически нездоровыми.

Так знаменитость выразилась летом в программе "Власть vs Влащенко". Теперь свои слова участница "Танцев со звездами" объяснила тем, что не знает, как рассказать своим детям, что разные сексуальные ориентации – это нормально.

"Я, конечно, не хотела обидеть это новое веяние, ЛГБТ-движение. Я могу сказать, что действительно, это не диагноз, не болезнь, я могла неправильно выразиться, но такая свобода проявления своей сексуальной ориентации для нашей семьи не является нормальной. Я не знаю, как я сейчас или через пять лет своим детям правильными словами расскажу, что это норма сейчас в мире и если ты чувствуешь себя мальчиком или девочкой, хотя физиологически таким не являешься... Не знаю, сейчас я не могу это воспринимать, но им желаю счастья", — поделилась Гвоздева в программе "Звездный путь".

Артистка также отметила, что не хочет оскорблять представителей ЛГБТ-движения, добавив, что со многими из них она работает: "Они действительно творческие, талантливые личности и люди".

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