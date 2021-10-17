Гвоздева неожиданно появилась в эфире "Танцев" и эмоционально прокомментировала номер MELOVIN

Артист приятно удивил судей шоу.

В седьмом эфире шоу "Танцы со звездами" одним из первых вышел на паркет певец MELOVIN.

Этот вечер посвящен украинским звездам, которые выходят на паркет, чтобы спеть для пар и зрителей свои главные хиты. Так, артист и его партнерша Лиза Русина танцевали румбу под живое исполнение Артема Пивоварова — "Собирай меня". Знаменитость признался, что именно румбу больше всего боялся исполнять.

Впрочем, ошеломленные судьи заявили, что это был один из лучших танцев пары.

"Как сказал Франциско Гомес: "Love love love!". Сегодня мне это действительно понравилось, ты сбросил свою маску, начал танцевать, ты якобы открыл для себя новый свой суперскил и твои стопы идут в верном направлении в финал", — заявила Екатерина Кухар.

Более того, на балконе неожиданно появилась хореограф Илона Гвоздева. В пятом эфире звезда была судьей-джокером и жестко раскритиковала участников. Впрочем, на этот раз Илона эмоционально похвалила певца.

"Мел, я понимаю, что ты не очень, может быть, меня любишь, но сегодня я хочу тебе действительно сказать, что это была потрясающая румба. Мне кажется, за все твои эфиры, это была лучшая мужская румба среди звезд-участников. Я увидела очень классную работу бедер, была крутая кукарача, ты очень круто открывал руки и, действительно, твоя партнерша чувствовала себя в руках действительно крутого партнера", — заявила Гвоздева.

Впрочем, на вопрос, как же станцевала Лиза Русина, которой также досталось критики от хореографа, Илона ответила: "В общем, пара была ок".

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