Гвоздева о годовщине брака с мужем: "Должен состояться незабываемый день, а вместо этого сплошные слезы"

Илона Гвоздева вместе с мужем - Иваном - празднуют восьмую годовщину их брака.

По случаю праздника артистка решила поздравить своего возлюбленного. В своем Instagram знаменитость опубликовала короткий ролик, где показала самые разные их фотографии: и архивные, и новые.

Как отметила танцовщица, она очень счастлива, что встретили своего любимого. Илона находится в отношениях с Иваном уже 13 лет, а восемь из них – в браке.

"Жизнь с тобой вот уже 13 лет подряд, из которых восемь официально, напоминает фильм "Форсаж". Мы проходили разные стадии нашей жизни, и я не жалею ни за каждую из них, потому что это опыт. Готова прожить еще все части заново. Благодарна тебе за наших детей, дом и дерево, которое уже пустило глубокие корни и постепенно вырастет в могучий дуб. Люблю тебя", — трогательно поздравила мужа Илона.

Впрочем, праздник прошел не так, как этого хотелось бы танцовщице. Сегодня у них с Иваном должно было состояться венчание. Но, к сожалению, все пришлось отменить.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"У нас сегодня с мужем восьмая годовщина свадьбы. Предстоял незабываемый день нашей жизни, а вместо этого сплошные слезы. Венчания не будет. Подготовила платье, речь, но случилось не так, как предполагалось", — поделилась звезда.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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