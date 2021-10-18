Гвоздева о том, что ее якобы заставили хвалить MELOVIN в "Танцах": "Нагибать может только муж"

Гвоздева о том, что ее якобы заставили хвалить MELOVIN в "Танцах": "Нагибать может только муж"

Илона высказалась о седьмом прямом эфире.

Украинский хореограф Илона Гвоздева жестко высказалась в ответ на критику ее комментария относительно выступления MELOVIN на "Танцах со звездами".

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Так, артистка посетила седьмой прямой эфир и неожиданно вышла на балкон, чтобы прокомментировать номер певца и его партнерши Лизы Русиной. Илона, которая обычно критиковала пару, на этот раз похвалила звезду. Впрочем, и это не оценили пользователи. Как написала знаменитость в Instagram пользователи писали, что Илона так сделала только потому, что ее якобы заставили продюсеры шоу.

"Главной темой обсуждения снова стал мой комментарий в отношении пары MELOVIN и его партнерши."Мол, похвалила его, потому что руководство "Танцев" ее нагнули"!!! Запомните, мои дорогие подписчики, меня может "нагибать" только мой муж! Я говорю то, что считаю нужным и так, как этого заслуживают участники, относительно эфира и выступления", — заявила Гвоздева.

Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva

Также танцовщица прокомментировала сам ефир. Он, по ее мнению, был замечательным. Впрочем, звезда отметила, что участники уже устали.

"Эфир был горячим в прямом смысле слова, пылал, дым парил по паркету, такси стояло на сцене, звезды падали из-под купола, туалетная бумага летала по сцене, Кузьма Скрябин был с нами, много было замечательных легендарных артистов на сцене, которые усилили этот эфир своими песнями. Были пары, которые приятно удивили и пары, которые неожиданно разочаровали. Но в целом эффект WOW был от атмосферы и синтеза вокалистов, танцоров, историй и танцев. Возвращение "старой гвардии" в лице Саши Прохорова подчеркнуло профессионализм и результат мы видели сцене. Итоги этого эфира в принципе на 50% совпали с моими внутренними убеждениями. Но видно, что все несколько устали, это читается по количеству травмированных участников. Берегите себя и ждем следующий эфир", — добавила она.

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